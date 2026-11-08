هیئت انتخاب مردمی تندیس قهرمانان گمنام (به یاد شهید دریاقلی سورانی)، متشکل از جمعی از جانبازان، هنرمندان و فعالان کشوری، با اعلام نتایج نهایی خود، جانباز محترم «حسین محمدی» از استان کرمانشاه را به عنوان برگزیده امسال اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما, این هیئت که به نمایندگی از مردم آبادان تشکیل شده است، در اقدامی نمادین، با سفر به یکی از روستا‌های استان کرمانشاه، تندیس برنزی این جایزه را به جانباز حسین محمدی و خانواده او اهدا کردند.

جانباز حسین محمدی که در جنگ رمضان هردو دست و دو پای خود را در زمان تولد اولین فرزندش در پای لانچر در دفاع از آسمان ایران اهدا کرده؛ از سوی این هیئت انتخاب شد.

در بیانیه این هیئت آمده: این قدردانی؛ پاسداشتی بر ادامه مسیر رزمندگان هویت تاریخی این سرزمین همچون آرش‌ها و دریاقلی‌ها است که جان خود را فدای آیین و میهن کردند.