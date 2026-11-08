هم‌زمان با ایام فاطمیه، شهرستان نایین امروز میزبان کاروان «اهالی بهشت» و پیکر مطهر شهدای گمنام بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیینی که با حضور گسترده مردم در میدان‌های شهر، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم ولایتمدار نایین به ساحت اهل‌بیت (ع) و آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، مردم با استقبال از پیکر مطهر فرزندان گمنام ایران اسلامی، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

هم‌زمان با ورود پیکر مطهر شهدا به شهرستان، باران رحمت الهی نیز بر نایین باریدن گرفت و قطره‌های باران با اشک‌های عزاداران درآمیخت تا فضای این اجتماع معنوی، جلوه‌ای دوچندان از شور و حزن فاطمی به خود بگیرد.