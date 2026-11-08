با وجود تولید بیش از یک میلیون تن سیب در آذربایجان‌غربی، چالش‌های فروش سیب صنعتی و توافقات دیرهنگام، سال‌هاست دسترنج باغداران را تهدید می‌کند؛ داستانی تکراری که این بار نیز با انتقاد استاندار و گلایه باغداران از مراکز خرید تضمینی همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آذربایجان‌غربی با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن سیب، قطب اصلی این محصول در کشور محسوب می‌شود؛ اما در این میان، داستان پرماجرای «سیب صنعتی» هر سال تکرار می‌شود. باغدار با زحمت و هزینه سرسام‌آور محصول را به مرحله برداشت می‌رساند، اما در نهایت سود اصلی نصیب واسطه‌ها می‌شود و توافقات دیرهنگام برای خرید تضمینی نیز گرهی از مشکلات باغداران باز نمی‌کند.

خبرگزاری صداوسیمای مهاباد در ادامه پیگیری‌های چندباره خود، وضعیت خرید سیب صنعتی در استان را به صورت میدانی و از زوایای مختلف بررسی کرده است.

پیش‌تر استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم تسریع در حل این معضل، صراحتاً اعلام کرده بود: هرگونه کم‌کاری یا سهل‌انگاری در خصوص حل مشکلات سیب صنعتی از سوی مسئولان به هیچ وجه قابل قبول نیست و هرچه سریع‌تر باید اقدامات لازم انجام شود. به دنبال آن، مدیرکل تعاون روستایی استان نیز در ارتباط زنده تلفنی با خبر (۹ آبان ۱۴۰۵)، از تمهیدات ویژه برای خرید سیب صنعتی با قیمت تضمینی خبر داده بود.

اما بررسی‌های میدانی خبرنگار ما پس از گذشت حدود یک هفته تصویر دیگری را روایت می‌کند. با مراجعه به مرکز خرید تضمینی سیب صنعتی در گوگ‌تپه، نه خبری از فعالیت مرکز بود و نه حضور باغداران برای فروش محصولشان با قیمت مصوب ۱۷ هزار تومانی؛ وضعیتی که حسین میکائیلی، مسئول مرکز خرید تضمینی سیب صنعتی و همچنین تصاویر و صحبت‌های کاک کامران (باغدار منطقه) در کنار سیب‌های آسیب‌دیده، بر آن مهر تأیید زد.

اما چرا باغداران ترجیح می‌دهند محصول خود را با قیمتی کمتر به واسطه‌ها بفروشند، اما حاضر به معامله با تعاون روستایی نیستند؟ مصاحبه‌های میدانی با باغداران زحمتکش، گویای موانع، بروکراسی‌ها و مشکلاتی است که انگیزه فروش به مراکز رسمی را از بین برده است.

از مجموع بیش از یک میلیون تن سیب تولیدی در استان، بیش از ۳۰۰ هزار تن سهم سیب صنعتی و بلاتکلیف است؛ حجمی انبوه که اگر فکری اساسی و عملی برای آن نشود، همچنان مایه حسرت تولیدکنندگانی خواهد بود که چرخه اقتصاد کشاورزی منطقه را روی دوش می‌کشند. پیگیری این مطالبه بحق باغداران تا رسیدن به نتیجه مطلوب همچنان در دستور کار رسانه قرار دارد.