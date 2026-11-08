در یک‌ سال اخیر، بیش از ۲۰۷ کلاس درس در شهر‌ها و روستا‌های تایباد خراسان رضوی، ساخته شده که ساخت بخش زیادی از آنها را نیک اندیشان خیر این شهرستان رقم زده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد روز یکشنبه در آیین افتتاح دبستان خیرساز مهر آوین شهر مشهدریزه از بخش میان ولایت تایباد افزود: نقش خیران این خطه مرزی در تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام به ویژه آموزشی، مثال زدنی است و از این نظر در زمره شهرستان‌های برتر استان قرار داریم.

حسین جمشیدی،افزود: مهرماه امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، چهار واحد آموزشی پسرانه و دخترانه شهری و روستایی در قالب ۳۰ کلاس درس جدید افتتاح و در اختیار دانش آموزان این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان کرد: تفاهم‌نامه ساخت چهار مدرسه از ابتدای سال‌جاری تاکنون به امضای خیران شهرستان تایباد رسیده است.

به گفته جمشیدی، مجتمع خدمات رفاهی فرهنگیان یکی از مهمترین طرح‌های در حال ساخت حوزه آموزش و پرورش شهرستان به شمار می‌رود که ساخت آن با مشارکت خیران آغاز شده است و افزون بر پنج هزار معلم بازنشسته و شاغل تایباد از خدمات آن استفاده خواهند کرد.

فرماندار تایباد بیان کرد: تکمیل استخر دانش آموزی تایباد یکی از مهمترین برنامه‌های اولویت دار آموزش و پرورش این شهرستان است، که بعد از گذشت ۱۴ سال از آغاز ساخت آن تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ادامه عملیات عمرانی آن نیازمند افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار است و متوقف شدن مراحل مختلف ساخت طرح، منجر به فرسوده شدن برخی از قسمت‌های آن خواهد شد.

جمشیدی عنوان کرد: شمار زیادی از دانش آموزان پسر و دختر این شهرستان مرزی که علاقمند به تحصیل در مدارس تیزهوشان هستند پس از قبولی برای ادامه تحصیل به ناچار راهی شهرستان‌های همجوار می‌شوند.

وی اظهار کرد: طولانی بودن مسافت تایباد با شهرستان‌های تربت جام، فریمان، مشهد و بروز برخی از حوادث جاده‌ای در این باره، نگرانی خانواده‌های دانش آموزان را دوچندان کرده است.

فرماندار تایباد با اشاره به اینکه مجوز ساخت مدارس تیزهوشان پسرانه و دخترانه به منظور ادامه تحصیل دانش آموزان در شهر تایباد صادر شده است، گفت: ساخت این ۲ فضای آموزشی یکی از مهمترین مطالبات خانواده‌های دانش آموزان در مناطق شهری و روستایی منطقه است.