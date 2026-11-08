استاندار ایلام، در آیین تجلیل از جانبازان روشندل استان، بر اولویت رسیدگی به نیاز‌های معیشتی و درمانی این یادگاران پایداری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین قدردانی و تجلیل از جانبازان بصیر استان اظهار کرد: شکیبایی و پایداری در مسیر حق‌طلبی، بزرگ‌ترین ارزشی است که جانبازان روشندل در سالیان دراز رنج جانبازی به دست آورده‌اند.

وی افزود: جانبازان بصیر و همسران صبور آنان با پیروی از روش و منش حضرت ابوالفضل العباس (ع) و حضرت زینب کبری (س)، پرچم پرافتخار راه شهیدان گلگون‌کفن ایران اسلامی را برافراشته نگه داشته‌اند.

استاندار ایلام یادآور شد: جانبازان سرافراز با نثار بینایی خود در راه پاسداری از مرز‌های میهن، به بالاترین جایگاه ایمان و یکرنگی نزد پروردگار دست یافته‌اند.

کرمی با اشاره به ایستادگی بیش از ۲۵۲ روزه مردم در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و جنگی بیان کرد: مقاومت و همراهی همیشگی مردم با پیروزی‌های نیرو‌های مسلح، رخدادی شگفت‌آور است که کارشناسان جهانی توان سنجش و واکاوی آن با سنجه‌های مادی را ندارند.

وی ادامه داد: ریشه این پیروزی‌های درخشان، در باور قلبی به یاری پروردگار و پیروی از راه و رسم شهیدان والامقام دوران هشت سال پایداری نهفته است.

استاندار ایلام با ستایش نقش بی‌مانند همسران جانبازان در پرستاری و همراهی با آنان گفت: کوشش و بردباری همسران، خواهران و فرزندان شما، پاداش این مسیر را دوچندان می‌کند، هرچند می‌دانیم در کنار آسیب‌های جسمی، با دشواری‌های معیشتی و درمانی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

کرمی بیان کرد: دولت چهاردهم بر پایه سیره امیرالمؤمنین (ع)، گره‌گشایی از کار جانبازان و خدمت به آنان را افتخاری بزرگ می‌داند. وی همچنین به بخش بازرسی استانداری مأموریت داد پیگیری دشواری‌ها و نیاز‌های معیشتی، درمانی و اداری بیان‌شده از سوی جانبازان را به‌گونه‌ای ویژه و در اولویت در دستور کار بگذارد.

استاندار ایلام با بیان اینکه ایلام امروز دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمان سیدالشهدا (ع) است، یادآور شد: روزگاری گشایش راه کربلا آرمان بزرگ رزمندگان در جبهه‌ها بود و امروز به برکت خون پاک شهیدان و ایستادگی شما جانبازان، این مسیر روشن همواره باز و هموار است.

در پایان این آیین، احمد کرمی با تأکید بر اولویت‌داشتن رسیدگی به نیاز‌های معیشتی و درمانی جانبازان روشندل، سفر زیارتی کربلای معلی را همراه با دو تن از اعضای خانواده به آنان هدیه کرد.