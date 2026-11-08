در غرب استان اصفهان فصل زمستان زودتر از موعد فرارسید و بارش برف پیوند دو فصل پاییز و زمستان را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با فعالیت سامانه بارشی، شهرستان‌های فریدونشهر، بویین میاندشت و ارتفاعات فریدن و خوانسار سفید پوش شد و در دیگر نقاط استان پهناور اصفهان با بارش باران زمین و رودخانه‌ها جانی دوباره گرفتند.

طبق اعلام هواشناسی در ۴۸ ساعت گذشته، شهرستان فریدونشهر بیشترین میزان بارش ۱۶۲ میلیمتر، بویین میاندشت ۱۱۷ میلیمتر و شهرستان فریدن ۹۹.۷ میلیمتر بارش را به ثبت رسانده‌اند.