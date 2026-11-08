رئیس کل دادگستری لرستان در بازدید از دادگاه عمومی بخش اشترینان بر ضرورت اجرای صحیح قانون و نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس‌کل دادگستری لرستان در بازدید از دادگاه عمومی اشترینان بر ضرورت کاهش اطاله ی دادرسی، استحکام و مستدل بودن آرا و توسعه ی فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد .

عمران علی‌محمدی افزود:روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه بخش اشترینان رو به‌ رشد و رضایت‌بخش است و همکاران قضایی و اداری با انگیزه بالا در خدمت مردم این منطقه حضور دارند.

وی با اشاره به هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در این حوزه بیان کرد: هم اکنون دو شعبه شوراهای حل اختلاف در محل دادگاه بخش اشترینان مستقر هستند و همه ی مراحل رسیدگی، اخذ اظهارات و تلاش برای صلح و سازش، به‌صورت پرونده بدون کاغذ و در بستر سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

علی‌محمدی با تأکید بر لزوم کاهش حداکثری موجودی پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی گفت:دادگاه بخش اشترینان باید با تلاش جهادی، روند رسیدگی‌ها را به گونه‌ای پیش ببرند که دغدغه‌های مردم به حداقل رسیده و پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صدور رأی و اجرای عدالت شوند.

علی‌محمدی با تأکید بر ظرفیت نهاد نماز جمعه در پیشگیری از وقوع جرم و گسترش صلح و سازش افزود: نظارت دقیق بر اجرای قوانین و تحقق عدالت، سلامت را در میان مدیران و جامعه تسری می‌بخشد.