به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول برگزاری مسابقات با اشاره به اینکه مسابقات در رده سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال برگزار می‌شودگفت: شرکت کنندگان در رشته‌های قرائت، تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم، اذان، دعا و هنر‌های قرآنی با هم به رقابت می‌پردازند.

حمید نیلی افزود: در دوره نخست این مسابقات حدود ۱۶ هزار نفر شرکت کردند که ۲۸۰ نفر در قالب ۴۰ گروه به مرحله نهایی راه یافتند.

این مسابقات از ۱۶ تا ۱۹ آبان در همدان در حال برگزاریست.