هشتمین جایگاه سوخت شهرستان کامیاران با امکانات رفاهی و خدماتی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان در آیین بهره‌برداری از این طرح گفت: این جایگاه دومنظوره قابلیت عرضه بنزین و نفت‌گاز، را داراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان نیز از فعالیت ۲۳ باب مجتمع خدماتی-رفاهی در محور‌های ارتباطی استان خبر داد.

شکری اظهار داشت: ۱۴ مجتمع خدماتی-رفاهی دیگر نیز در دست احداث است.

وی حجم کل سرمایه‌گذاری انجام شده در مجتمع‌های خدماتی-رفاهی استان را حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

این هشتمین جایگاه سوخت شهرستان کامیاران بوده که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی احداث شده است.