به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، احمد دانایی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۴ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شده است که تقریبا معادل میزان مصرف سال گذشته در همین روز است بر لزوم مدیریت مصرف و صیانت از منابع انرژی تاکید کرد.

وی از مشترکان گاز خواست با رعایت الگوی مصرف به پایداری جریان گاز کمک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان افزود: رعایت دقیق در میزان مصرف، گامی ضروری برای تداوم خدمات‌رسانی و پایداری جریان گاز برای همه مشترکان گاز در بخش خانگی و صنایع است.

گیلان یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۲۷۶ مشترک گاز دارد.