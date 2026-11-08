کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز با حضور به‌موقع در شرایط بارندگی شدید و ترافیک، زایمان مادر باردار را با موفقیت مدیریت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، همزمان با بارش شدید باران و دشواری تردد در معابر شهری، تلاش و حضور به‌موقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵ استان البرز، به تولد موفق یک نوزاد انجامید.

در این مأموریت امدادی، سیدجواد بهمنی، از کارشناسان موتورلانس اورژانس، به همراه شادمهر پاکنژاد، با توجه به شرایط ترافیکی و بارندگی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی را برای مادر باردار انجام دادند.

کارشناسان اورژانس با حفظ آرامش و بهره‌گیری از مهارت‌های تخصصی خود، فرایند زایمان را مدیریت کردند و خوشبختانه نوزاد با موفقیت در محل مأموریت و با تلاش نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی متولد شد.

این عملیات با همکاری واحد ارتباطات و دیسپچ، پزشک مشاور و نیروهای پایگاه شهید سلیمانی انجام شد.

تولد این نوزاد در شرایط نامساعد جوی، بار دیگر نقش آمادگی، سرعت عمل و تخصص نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی را در ارائه خدمات حیاتی به شهروندان نشان داد.