نویسنده رمان »«هستیا» گفت :رمان هستیا که به تجربه زیسته من از سالها خدمت در حرم حضرت معصومه (س) می پردازد از جمله آثار جدید ادبیات دینی در بازار نشر است .

خانم نجمه جوادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : من در این کتاب، تجربه هایم را در قالب داستان و از زبان بانویی میانسال به نام محدثه روایت کرده ام .

وی گفت : این کتاب روایتی از چله‌نشینی بانویی خادم در حرم حضرت معصومه (س) است که در انتظار برآورده شدن حاجت خود، مسیری از تردید، فقدان و تحول درونی را تجربه می‌کند.

این نویسنده افزود : داستان هستیا با محور نذر و انتظار شکل گرفته و شخصیت اصلی آن، محدثه، در جریان چله‌نشینی با ابعاد تازه‌ای از زندگی و باور‌های خود روبه‌رو می‌شود.

نجمه جوادی گفت:من بخش‌هایی از زندگی خادمان و تجربه‌های کمتر روایت‌شده آنان را به تصویر کشیده ام و حرم را نه صرفاً مکانی برای حضور زائران، بلکه فضایی زنده و حیات‌بخش در زندگی انسان‌ها معرفی کرده ام.

وی افزود:این چهل روز نه تنها آزمونی برای تحقق خواسته‌های او است، بلکه سفری درونی برای شناخت ایمان، صبر و تسلیم در برابر اراده الهی است.

نویسنده کتاب هستیا گفت: من با استفاده از زبانی ساده و توصیف‌های تصویری، فضای حرم را به گونه‌ای ترسیم کردم که خواننده احساس کند خود در میان آینه‌کاری‌ها و پرده‌های سبز حرم قدم می‌زند. این توصیف‌ها به خوبی حس معنوی و آرامش‌بخش حرم را منتقل می‌کنند.

جوادی افزود:من در این داستان، علاوه بر موضوع های عرفانی، روابط انسانی را به تصویر کشیده ام .

رمان «هستیا» کاری از انتشارات به نشر است .

نجمه جوادی نویسنده این کتاب ، متولد سال 1360 است .

کتابهای «خانم دکتر»، «همه خبرها اینجاست» و «دریاقلی » از جمله آثار این نویسنده است.



