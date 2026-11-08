فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت:تعامل سازنده پلیس و دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در رسیدگی به مشکلات شهروندان وارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان.فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به نقش هماهنگی و هم‌افزایی میان پلیس و دستگاه قضایی در رسیدگی به مطالبات مردم و ارتقای احساس امنیت عمومی اظهار داشت: تعامل سازنده این دو مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در رسیدگی به مشکلات شهروندان، مقابله مؤثر با جرایم و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم باشد.

سرهنگ نجفی تصریح کرد: اجرای طرح‌های انتظامی، پاکسازی نقاط جرم‌خیز، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به شهروندان، از اولویت‌های اصلی مأموریت‌های پلیس است و این اقدامات با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز دراین دیدار با تقدیر از اقدامات و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی اظهار داشت: کمک به پلیس در واقع کمک به مردم است و حمایت از مجموعه انتظامی، نقش مهمی در ارتقای امنیت عمومی و کاهش جرایم دارد.

آقای سالاری با اشاره به ضرورت نظارت و دقت در صدور مجوز‌های کسب‌وکار‌ها افزود: در صدور مجوز فعالیت برای برخی مشاغل، به‌ویژه در مناطق جرم‌خیز، باید نهایت دقت و حساسیت صورت گیرد؛ چراکه صدور مجوز‌های غیرکارشناسی و بدون توجه به موقعیت مکانی و شرایط محیطی می‌تواند زمینه افزایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: لازم است صدور مجوز فعالیت مشاغل با بررسی کارشناسی، توجه به موقعیت محل و نظر دستگاه‌های مسئول انجام شود تا از ایجاد کانون‌های جرم‌خیز جلوگیری و زمینه کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت در جامعه فراهم شود.