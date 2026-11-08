نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن با هدف شناخت دقیق جمعیت، وضعیت سکونت خانوار‌ها و فراهم‌سازی بستر برنامه‌ریزی بهینه برای توسعه، با مشارکت شهروندان در مهاباد در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در شهرستان مهاباد با رویکردی نوین و با استفاده از اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و مراجعه هدفمند به خانوار‌ها در حال اجراست.

این طرح ملی با هدف افزایش دقت آمار، شناخت بهتر نیاز‌های جمعیتی، مسکن، اشتغال و توسعه خدمات در مناطق شهری و روستایی اجرا می‌شود.

کریم‌زاده، مسئول اجرای طرح، در این زمینه گفت: سرشماری، تنها شمارش جمعیت نیست؛ بلکه گامی اساسی برای شناخت نیاز‌ها و ظرفیت‌های جامعه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده شهرستان به شمار می‌رود.

در این طرح، همکاری و همراهی مردم در ارائه اطلاعات صحیح و دقیق، نقش کلیدی در دستیابی به آمار‌های قابل اتکا دارد تا مدیران و برنامه‌ریزان بتوانند بر اساس داده‌های واقعی، تصمیم‌گیری‌های بهتری برای آینده مهاباد اتخاذ کنند.

گفتنی است سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در مهاباد تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد و از عموم شهروندان دعوت می‌شود با مشارکت فعال در این طرح ملی، سهم خود را در آبادانی و توسعه شهرستان ایفا کنند.