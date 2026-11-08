به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن‌زاده افزود: از بعدازظهر فردا دوشنبه ۱۸ تا اواخر وقت جمعه ۲۲ آبان‌ماه، سرعت باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در تنگه هرمز، خلیج فارس و غرب دریای عمان افزایش می‌یابد.

وی گفت: از فردا دوشنبه و سه‌شنبه نیز، سرعت وزش باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج تا یک و نیم متر، و چهارشنبه تا جمعه، ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج تا حدود ۲ متر پیش‌بینی می‌شود.

حسن زاده افزود: در روز چهارشنبه علاوه بر مواج بودن دریا، احتمال رگبار باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به ارتقای سطح هشدار به نارنجی افزود: از بعدازظهر سه‌شنبه نوزدهم تا اواخر وقت جمعه ۲۲ آبان‌ماه، وزش باد شدید جنوب غربی تا شمال غربی در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج به بیش از ۲ متر در خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: این شرایط با تأکید بر سواحل و جزایر خلیج فارس است و احتمال بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل و جزایر نیز وجود دارد.

حسن زاده افزود: اختلال در رفت و آمد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناور‌ها به خصوص سبک، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی از پیامد‌های این سامانه است.

وی گفت: فعالان دریایی از رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی و فعالیت‌های تفریحی و شنا در تنگه هرمز، خلیج فارس و غرب دریای عمان خودداری کنند و از خروج شناور‌ها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شود.

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حسن زاده افزود: همچنین تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناور‌ها به‌ویژه به مقصد استان‌های خوزستان و بوشهر با تأکید بر پارسیان، کیش، لاوان، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ و کوچک و لنگه و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس فراهم شود.