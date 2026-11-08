فرمانده انتظامی هویزه از دستگیری عامل تیراندازی به سمت منازل و اخلال در نظم عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مالک حزبائی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره تیراندازی در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله گشت پلیس جهت بررسی موضوع به محل اعزام شد.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه عامل تیراندازی را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه او را در کمترین زمان ممکن دستگیر کردند. متهم در تحقیقات فنی پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی اعلام کرد.

فرمانده انتظامی هویزه از تشکیل پرونده قضائی علیه متهم خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های اصلی پلیس، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی شهروندان است که با امید به خداوند متعال و همکاری مردم عزیز به آن جامه عمل خواهد پوشاند.