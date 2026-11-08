به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی پورافضلی گفت: با اعلام سازمان آب و برق خوزستان، به‌دلیل فرسودگی بخشی از تجهیزات و تأسیسات خط انتقال آب طرح غدیر، عملیات اصلاحی و بهسازی این بخش آغاز شده است.

وی افزود: این عملیات با هدف پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در تأمین آب انجام می‌شود و در مدت اجرای آن، سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و شهروندان در این مناطق با افت فشار آب مواجه می‌شوند.

مدیر اداره آبفا خرمشهر با اشاره به شرایط منابع تأمین آب ادامه داد: با توجه به افت فشار، تأمین آب از رودخانه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد، اما افزایش کدورت آب رودخانه‌ها شرایط را تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است.

پورافضلی با تأکید بر اینکه شرایط تحت کنترل است و جای نگرانی وجود ندارد، گفت: بر اساس آخرین پیگیری‌ها، تلاش سازمان آب و برق خوزستان بر این است که عملیات اصلاحی امشب به پایان برسد، اما در بدترین حالت، رفع مشکل ممکن است تا ۷۲ ساعت زمان ببرد.

وی در پاسخ به علت اطلاع‌رسانی درباره این اختلال نیز افزود: اطلاع‌رسانی پس از دریافت اعلام سازمان آب و برق خوزستان و بلافاصله بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این سازمان انجام شده است.