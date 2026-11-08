

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دانش‌آموزان شهیدپرور شهرستان خاتم با حضوری پرشور و حماسی، از پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس در مدرسه استقبال کردند.

این شهید والامقام در منطقه عملیاتی والفجر چیلات به درجه رفیع شهادت نائل آمده است و پس از سال‌ها گمنامی، میهمان دل‌های دانش‌آموزان و مردم شهیدپرور شهرستان خاتم شد.

دانش‌آموزان با شاخه‌های گل، پرچم‌های برافراشته و چشمانی بارانی، به استقبال این شهید خردسال رفتند و با حضور خود، جلوه‌ای زیبا از عشق به شهدا و پایبندی نسل جدید به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

عطر حضور شهید گمنام، فضای مدرسه شهدای فهرج را آکنده از عطر ایثار و شهادت کرد.

مدرسه شهدای فهرج میزبان لاله‌ای از تبار عشق و ایثار بود؛ شهید گمنامی که با حضور آسمانی خود، یاد و خاطره رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای والامقام را در دل دانش‌آموزان و فرهنگیان زنده کرد.