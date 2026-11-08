به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: در پاسخ به تجاوز وحشیانه عربستان سعودی به کشور و ملت ما و در چارچوب پاسخ به جنایات وحشیانه آن که آخرین موارد آن دو کشتار در بازار الحضاره در منطقه الوازعیه و ساختمان‌های مسکونی در بنی‌حشیش بود و بیش از ۱۲۰ شهید و مجروح که بیشترشان زنان و کودکان بودند، بر جای گذاشت، نیرو‌های مسلح یمن با یاری خداوند متعال، چهار عملیات نظامی ویژه با استفاده از تعدادی موشک بالستیک، کروز و پهپاد انجام دادند.

عملیات نخست: فرودگاه بین‌المللی خالد، مخازن شرکت آرامکو و مرکز مالی در ریاض پایتخت دشمن سعودی را هدف قرار داد. به لطف خدا، اصابت‌ها مستقیم و دقیق بود و خسارات زیادی به مواضع هدف گرفته شده وارد کرد.

عملیات دوم: شرکت آرامکو در بقیق را هدف قرار داد. اصابت مستقیم بود و آتش‌سوزی‌هایی در مواضع هدف گرفته شده به دنبال داشت.

عملیات سوم: محل استقرار نیرو‌های دشمن سعودی وابسته به افسر سعودی، فارس الشمری، در شرق استان الجوف و منطقه مدغل در استان مأرب را هدف قرار داد و شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

عملیات چهارم: محل استقرار نیرو‌های دشمن سعودی وابسته به افسر سعودی، بدر الحربی، در منطقه المضاربه در استان لحج را هدف قرار داد و شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

یحیی سریع اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن عملیات نظامی خود را در عمق خاک عربستان سعودی برای خونخواهی ملت‌مان ادامه خواهند داد تا بازدارندگی در برابر دشمن متجاوز سعودی ایجاد کند. ما با توکل بر خداوند و اتکا به او، برای وارد آوردن ضربات سنگین به آن از طریق عملیات‌های ویژه اقدام خواهیم کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: همچنان به تحمیل معادله «محاصره در برابر محاصره، تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن محل‌های استقرار نیرو‌های دشمن سعودی و افسران آن ادامه می‌دهیم تا تجاوز متوقف و محاصره از کشور عزیزمان برداشته شود.