دبیرستان امام خمینی (ره) مهاباد با برگزاری کلاسی متفاوت، میزبان برنامه‌ای با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شد؛ رویدادی که در آن دانش‌آموزان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس و سیره شهدا آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و زنده نگه داشتن یاد و نام حماسه‌آفرینان انقلاب اسلامی، کلاسی متفاوت و اثرگذار در دبیرستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد برگزار شد. در این برنامه، دانش‌آموزان با آرمان‌ها و سیره شهدای گرانقدر آشنا شده و بر لزوم ساخت آینده‌ای روشن بر پایه ایمان، آگاهی و عزت‌مداری تأکید کردند.

کریم سلیمانی، رئیس آموزش و پرورش مهاباد، در جریان این مراسم با اشاره به مزین شدن یکی از کلاس‌های این دبیرستان به تمثال مبارک شهدای شهرستان گفت: هدف از این اقدام آن است که دانش‌آموزان با نام و اهداف شهدا بیش از پیش آشنا شوند و با الگوگیری از آنان، به کار فرهنگی و استمرار راه شهیدان بپردازیم. ان‌شاءالله این طرح در سایر مدارس شهرستان نیز به همین منوال پیگیری و اجرا خواهد شد.

در ادامه، مصطفی عمری، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مهاباد، با اشاره به وسعت جامعه ایثارگری از کودکان خردسال تا افراد کهنسال، خاطرات گذشته را یادآور شد و افزود: نمونه بارز آن کاک محمد تخشید است که روزی به عنوان دانش‌آموز در همین دبیرستان و روی همین صندلی‌ها می‌نشست.

همچنین سرهنگ محرم بدری، مسئول بازرسی سپاه مهاباد، با تأکید بر اهمیت این دست برنامه‌ها بیان کرد: همه ما نیازمند گسترش فرهنگ ایثار و شهادت هستیم؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که درگیری مستقیم با استکبار جهانی داریم، این‌گونه برنامه‌ها نقشی اساسی در تقویت روحیه مقاومت ایفا می‌کنند.

صلاح کردستانی، معاون عمرانی فرماندار مهاباد، نیز در این مراسم با اشاره به لزوم استمرار این نشست‌ها ابراز امیدواری کرد که این کلاس‌ها به عنوان اتاقی فکری برای بررسی مسائل مختلف و تربیت انسان‌های ماندگار در آینده عمل کند.

پخش فیلمی با موضوع دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان اسلام از دیگر برنامه‌های این کلاس ویژه بود که با استقبال دانش‌آموزان همراه شد. این کلاس‌های درس اکنون به سنگر‌های جهاد تبیین و ترویج معارف اسلامی تبدیل شده‌اند و نقشی بی‌بدیل در صیانت از آرمان‌های رهبر معظم انقلاب و شهیدان گرانقدر دارند.