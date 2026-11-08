رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی این شهرستان، از عدم تناسب امکانات موجود با جمعیت ورزشکاران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن فیض‌الهی در حاشیه سفر وزیر ورزش و جوانان به شهرستان بهارستان گفت: همان‌گونه که وزیر ورزش و جوانان نیز اشاره کرد، سرانه فضای ورزشی این شهرستان حدود ۳۰ سانتی‌متر به ازای هر نفر است؛ در حالی که این رقم باید مطابق میانگین کشوری به یک متر برسد.

فیض‌الهی با تشریح آمار ورزشکاران شهرستان افزود: بر اساس آمار رسمی مبتنی بر بیمه‌های ورزشی، بیش از ۳۲ هزار ورزشکار در بهارستان فعالیت دارند، اما برآورد‌های غیررسمی این تعداد را بیش از ۵۰ هزار نفر نشان می‌دهد؛ موضوعی که ضرورت توسعه فضا‌ها و امکانات ورزشی را دوچندان می‌کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان همچنین به دستاورد‌های سفر وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، سالن ورزشی چندمنظوره ولایت در بخش بوستان و شهر نسیم‌شهر افتتاح شد و خانه جوان شهر گلستان نیز به‌عنوان نخستین خانه جوان استان تهران به بهره‌برداری رسید.

وی از برنامه‌ریزی برای احداث سالن ورزشی چندمنظوره در شهر صالحیه خبر داد و افزود: شهردار صالحیه برای واگذاری زمین مورد نیاز این پروژه به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران اعلام موافقت کرده و استاندار تهران نیز برای تأمین اعتبار آن از محل بودجه‌های استانی مساعدت کرده است.

فیض‌الهی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر ورزش و جوانان و مسئولان استانی، روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی شتاب بیشتری بگیرد و بخشی از کمبود‌های این شهرستان پرجمعیت جبران شود.