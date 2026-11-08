کتاب کار آموزش خط تحریری، با هدف توجه به ظرفیت‌های درس هنر و نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان و معلمان تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کتاب کار نونگاشت آموزش خط تحریری پایه‌های چهارم، پنجم و ششم که با طراحی و تألیف حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تدوین شده ، امسال در پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی به‌صورت سراسری اجرا می‌شود و پایه ششم نیز در هشت استان کشور به‌صورت آزمایشی میزبان این برنامه آموزشی است.

خط و نوشتار از مهم‌ترین ابزار‌های ارتباطی و یادگیری دانش‌آموزان به شمار می‌روند و کیفیت آنها می‌تواند بر تجربه یادگیری در بخش‌های مختلف آموزش تأثیرگذار باشد. با این حال، آموزش اصولی خوش‌نویسی و تقویت مهارت نوشتاری، سال‌ها جایگاه مستقلی در برنامه درسی دوره ابتدایی نداشت و بخش عمده تمرین‌های نوشتاری دانش‌آموزان به فعالیت‌های پراکنده در درس‌هایی مانند فارسی، املا و انشا محدود می‌شد.

در همین راستا، حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با توجه به اهمیت این مهارت در فرایند یادگیری و همچنین ضرورت توجه به میراث هنری و فرهنگی ایران، کتاب کار «آموزش خط تحریری» را برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی طراحی و تألیف کرده است؛ کتاب‌هایی که آموزش خوش‌نویسی را از یک فعالیت محدود و ذوقی فراتر می‌برد و آن را به مهارتی کاربردی در زندگی تحصیلی و روزمره دانش‌آموزان تبدیل می‌کند.

از صحیح‌نویسی حروف تا نگارش روان و زیبا

خط تحریری در عین برخورداری از پیوند با سنت دیرینه خوش‌نویسی ایرانی، رویکردی کاربردی دارد. برخلاف خوش‌نویسی سنتی که بیشتر بر ظرافت‌های هنری و قواعد تخصصی نگارش متمرکز است، در آموزش خط تحریری تلاش می‌شود دانش‌آموز به خطی دست یابد که در کنار زیبایی، از خوانایی و سرعت مناسب نیز برخوردار باشد و بتواند در فعالیت‌های روزمره، تکالیف درسی و ارتباطات نوشتاری از آن استفاده کند.

در طراحی و تولید این کتاب آموزش مهارت نوشتاری به‌صورت تدریجی و متناسب با توانایی دانش‌آموزان در هر پایه پیش‌بینی شده است. در پایه چهارم، آموزش حروف و شکل صحیح نگارش آنها در قالب مفردات مورد توجه قرار دارد؛ در پایه پنجم، تمرکز بر چگونگی اتصال حروف و شکل‌گیری کلمات است و در پایه ششم، آموزش به سطح جمله‌نویسی و تمرین متون گسترده‌تر می‌رسد.

این توالی آموزشی به دانش‌آموز کمک می‌کند تا از شناخت شکل صحیح حروف آغاز و به مهارت ترکیب و اتصال آنها برسد و در نهایت بتواند آموخته‌های خود را در نوشتن جمله‌ها و متن‌های مختلف به کار گیرد.

محتوای این کتاب‌ها بر تمرین‌های منظم و هدفمند استوار است و با آموزش صحیح‌نویسی حروف و کلمات در قالب خط نستعلیق تحریری، زمینه تقویت تدریجی دست‌خط، افزایش دقت و سرعت نوشتن و ارتقای توانایی روان‌نویسی را فراهم می‌کند. همچنین تقویت اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان در فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی، از دیگر اهداف مورد توجه در این مجموعه است.

این درس در دوره ابتدایی با رویکرد تربیت هنری و پرورش زیبایی‌شناسی دنبال می‌شود و بر مؤلفه‌هایی همچون ارتباط با طبیعت، زیبایی‌شناسی، توجه به میراث فرهنگی، خلاقیت و نقد هنری تأکید دارد. آموزش خط تحریری نیز در امتداد همین رویکرد و با هدف پیوند دادن مهارت‌های نوشتاری با ذوق و سلیقه هنری دانش‌آموزان طراحی شده است.

این مجموعه در مراحل تدوین و پیش از اجرای سراسری ، در کلاس درس تعدادی از استان‌های کشور به‌صورت آزمایشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بازخورد‌های معلمان و نتایج اجرای آزمایشی نیز در بازنگری و اصلاح چینش محتوایی کتاب‌ها مورد استفاده قرار گرفت تا آموزش‌ها متناسب‌تر با نیاز‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان طراحی شود.

اکنون در سال تحصیلی جاری، کتاب کار آموزش خط تحریری در پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی به‌صورت سراسری در حال اجراست و کتاب پایه ششم نیز در هشت استان کشور به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. این مرحله فرصتی برای بررسی دقیق‌تر محتوای آموزشی، ارزیابی شیوه اجرا و بهره‌گیری از تجربه معلمان و دانش‌آموزان در تکمیل و بهبود این برنامه فراهم می‌کند.

آموزش خط تحریری را می‌توان فراتر از آموزش زیبانویسی و اصلاح ظاهر دست‌خط دانست؛ مهارتی که با تقویت دقت، تمرکز، هماهنگی چشم و دست و توانایی بیان نوشتاری، می‌تواند در کیفیت فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموزان در درس‌های مختلف نیز نقش‌آفرین باشد.

از سوی دیگر، آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های خط فارسی و سنت خوش‌نویسی ایرانی، زمینه ارتباط بیشتر آنان با یکی از جلوه‌های ارزشمند میراث فرهنگی کشور را فراهم می‌کند. در این نگاه، خط تحریری حلقه پیوند میان اصالت هنری و نیاز‌های نوشتاری زندگی امروز است؛ مسیری که می‌تواند ضمن تقویت سواد نوشتاری، زمینه پرورش نسلی خوش‌ذوق، دقیق و برخوردار از مهارت زیبانویسی را در مدارس کشور فراهم کند .