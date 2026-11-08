مردم ولایتمدار و انقلابی مهاباد با حضور در تجمعات پرشور شبانه، ضمن گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید امت، بر اقتدار و ابرقدرتی جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مردم ولایت‌مدار مهاباد با برگزاری تجمعاتی خودجوش و شبانه، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با شعار‌هایی در حمایت از اقتدار و جایگاه راهبردی ایران اسلامی، به تبیین ابعاد مختلف قدرت منطقه‌ای و جهانی کشور پرداختند.

حاضران همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان، یاد و خاطره رهبر شهید امت را گرامی داشته و بر تداوم مسیر مقاومت تا تحقق کامل اهداف نظام اسلامی پافشاری کردند.