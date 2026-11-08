به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: باهدف حمایت از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکار‌های مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی، امکان ارائه درخواست تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به تسهیلات جزء (۱) ماده ۹۵ در سال ۱۴۰۵ برای متقاضیان واجد شرایط فراهم‌شده است.

امیرکرم زاده افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان می‌توانند برای ارائه درخواست و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات به اداره شهرستان‌ها برای تکمیل پرونده و همچنین معاونت سرمایه‌گذاری و معاونت صنایع‌دستی استان مراجعه کنند.

کرم‌زاده ادامه داد: بر اساس اولویت‌های حمایتی، روستا‌ها و مناطق کم برخوردار در اولویت بررسی و بهره‌مندی از این تسهیلات قرار دارند؛ رویکردی که باهدف تقویت فعالیت‌های اقتصادی بومی، تثبیت اشتغال، حمایت از کارآفرینان محلی و توسعه متوازن گردشگری و صنایع‌دستی دنبال می‌شود.