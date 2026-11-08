میانگین ۵۹ و نیم میلی‌متری بارش نزولات آسمانی در استان مرکزی، جانی تازه به منابع آبی بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بارندگی‌های اخیر در استان مرکزی، میانگین بارش استان را به ۵۹ و نیم میلی‌متر رساند. بارش‌هایی که علاوه بر بهبود کیفیت هوا، موجب افزایش ورودی آب سد‌های استان و تقویت امید‌ها به بهبود ذخایر آبی شده است.

باران که می‌بارد، زمین جان تازه می‌گیرد؛ هوای شهر‌ها پاک‌تر می‌شود و طبیعت، رنگی دوباره به خود می‌گیرد. بارش‌های اخیر در استان مرکزی نیز پس از روز‌ها انتظار، طراوت و هوای پاک را به شهر‌ها هدیه داد.

این سامانه بارشی در نقاط مختلف استان، بارش‌های قابل‌توجهی به همراه داشت؛ به‌طوری‌که ایستگاه خمین با ثبت ۱۰۷ و نیم میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی را تا صبح امروز به خود اختصاص داد.

در ایستگاه محلات ۱۰۲ میلی‌متر و در اراک ۵۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است. همچنین میزان بارش در ایستگاه‌های خرم‌دشت و سورانه از ۱۴۰ میلی‌متر فراتر رفته است.

بر اساس آمار هواشناسی، میانگین بارندگی استان مرکزی از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۵۹ و نیم میلی‌متر رسیده است؛ این در حالی است که میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته تنها یک میلی‌متر بود؛ آماری که از افزایش حدود ۶ هزار درصدی بارندگی‌ها حکایت دارد.

اما بارش‌های اخیر علاوه بر طراوت طبیعت، منابع آبی استان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به روان‌آب‌های ایجادشده در بالادست، حجم آب سد کمال‌صالح اراک در روز‌های آینده به بیش از ۱۹ میلیون مترمکعب برسد.

در سد الغدیر ساوه نیز میزان ورودی آب از ۳۰ لیتر بر ثانیه پیش از بارندگی، به ۴۵۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

با این حال، کاهش دما پس از فعالیت سامانه بارشی در استان پیش‌بینی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دمای هوا در مناطق سردسیر و کوهستانی برخی نقاط به زیر صفر درجه خواهد رسید.

کارشناسان هواشناسی به کشاورزان و گلخانه‌داران توصیه می‌کنند با تنظیم دمای گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ، از بروز خسارت جلوگیری کنند. همچنین لازم است محصولات باقی‌مانده در مزارع جمع‌آوری و به انبار‌های استاندارد منتقل شوند.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، سامانه بارشی دیگری نیز هفته آینده وارد استان مرکزی می‌شود؛ سامانه‌ای که می‌تواند نویدبخش تداوم بارش‌های پاییزی در استان باشد.