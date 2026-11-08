حجت‌الاسلام محمد طوسی مدیرکل صداوسیمای مرکز قم به همراه جمعی از معاونان این سازمان، در بازدید از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان قم گفت: ظرفیت‌های تولیدی قم شایسته انعکاس گسترده‌تر در رسانه ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل صداوسیمای مرکز قم به همراه جمعی از معاونان این سازمان، با حضور در اتاق بازرگانی قم از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان بازدید کرد و گفت: ظرفیت‌های تولیدی قم شایسته انعکاس گسترده‌تر در رسانه ملی است.

حجت‌الاسلام محمد طوسی با بیان اینکه روایت تجربه فعالان اقتصادی، راهی برای امیدآفرینی در جامعه است گفت: روایت تجربه فعالان اقتصادی موفق، از جمله چهره‌های شاخص صنعت قم، می‌تواند هم جنبه آموزشی داشته باشد و هم برای نسل جوان امیدآفرین باشد.

وی با بیان اینکه علاوه بر اخبار روز، امکان تولید گزارش‌های خبری، گزارش‌های تحلیلی و گفت‌و‌گو‌های تخصصی درباره مسائل اقتصادی وجود دارد، افزود: انتظار داریم فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، موضوعات و رویداد‌های مهم بنگاه‌های تولیدی را به رسانه معرفی کنند تا زمینه انعکاس دقیق‌تر ظرفیت‌های استان فراهم شود.

رسانه‌ها در تقویت انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری نقش مؤثری دارند

رئیس اتاق بازرگانی قم نیز نقش رسانه‌ها را در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و شکل‌دهی به نگرش جامعه نسبت به تولید مهم دانست و گفت: تولید محتوای رسانه‌ای فاخر در خصوص فعالان اقتصادی، نیازمند شناخت کافی، بررسی دقیق سوابق و صرف زمان است؛ نباید تنها به روایت‌های سطحی بسنده کرد، بلکه باید از ظرفیت کارآفرینان موفق و واحد‌هایی که با وجود محدودیت‌ها و بحران‌های متعدد به فعالیت خود ادامه داده‌اند، برای معرفی واقعیت‌های اقتصاد کشور استفاده کرد.

محمد ایرانی با اشاره به عملکرد واحد‌های صنعتی استان در دوره بحران‌ها و جنگ تحمیلی اخیر افزود: تولیدکنندگان و بازرگانان قم در شرایط دشوار نیز توانسته‌اند زنجیره تأمین بسیاری از نیاز‌های جامعه را حفظ کنند و برای مشکلات مسیر‌های جایگزین بیابند که این تجربه‌ها باید به‌درستی برای جامعه روایت شود تا در کنار بیان مشکلات، توانمندی و تاب‌آوری بخش تولید نیز دیده شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت امید اجتماعی و پرهیز از بازنمایی یک‌سویه مشکلات اقتصادی تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با معرفی تجربه‌های موفق کارآفرینان، انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تقویت کنند، البته این به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها نیست؛ بلکه باید ضمن بررسی دلایل ناکامی‌ها، تصویر منصفانه‌ای از واقعیت‌های تولید ارائه شود.