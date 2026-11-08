به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در سطح حوزه بخش نیر رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی بخش نیر، قرار گرفت.

سرهنگ دوم سید محسن مدرسی افزود: ماموران پاسگاه با انجام تحقیقات پلیسی و اطلاعات حاصله موفق شدند سارق احشام را در یزد شناسایی و دستگیر کنند.

مدرسی گفت: با اقدامات به موقع ماموران، سارق احشام در شهرستان یزد شناسایی و دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارق تا کنون به یک فقره سرقت احشام اعتراف نموده که متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و طی حکم صادره روانه زندان یزد شد.