مدیرکل کمیته امداد استان البرز از دسترسی ۴ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد به خدمات آموزشی سامانه مجازی «آی‌نو» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، البرزی مدیرکل کمیته امداد استان البرز با اشاره به اجرای طرح توسعه آموزش مجازی برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در استان البرز به خدمات آموزشی سامانه «آی‌نو» دسترسی دارند و می‌توانند از محتوای کمک‌آموزشی متناسب با مقاطع تحصیلی خود استفاده کنند.

وی افزود: این سامانه با هدف تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان، کاهش موانع آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر یادگیری راه‌اندازی شده و محتوای آموزشی آن از دوره ابتدایی تا متوسطه را پوشش می‌دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز ادامه داد: دانش‌آموزان از طریق این بستر می‌توانند برای امتحانات نهایی، آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان و کنکور از آموزش‌های تخصصی و کمک‌آموزشی بهره‌مند شوند.

البرزی با اشاره به تسهیلات ارتباطی پیش‌بینی‌شده برای دانش‌آموزان گفت: در قالب این طرح، سیم‌کارت ویژه نوجوانان به‌صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و امکان استفاده از اینترنت با تخفیف ویژه برای دسترسی به خدمات آموزشی نیز فراهم شده است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی و فراهم‌کردن دسترسی دانش‌آموزان به منابع آموزشی باکیفیت، از اقدامات مؤثر برای حمایت از استعدادها و کمک به پیشرفت تحصیلی فرزندان خانواده‌های تحت حمایت است.