عملیات شست‌وشو، گندزدایی و پاکسازی مخازن ذخیره آب در طرح انتقال آب به شمال اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بهره برداری از خط انتقال آب کاشان گفت:در ادامه اقدامات اجرایی و عملیاتی طرح انتقال آب به شمال اصفهان، عملیات شست‌وشو، گندزدایی، ضدعفونی و پاکسازی مخازن ذخیره آب شرب مستقر در تأسیسات فشارشکن در انتهای خط انتقال آب به کاشان به پایان رسید.

مهرداد مقدس با تأکید براینکه این عملیات گامی مهم در صیانت از کیفیت آب شرب و آماده‌سازی زیرساخت‌های حیاتی انتقال آب به شمار می‌رود، افزود: با هدف ارتقای شرایط بهداشتی مخازن، جلوگیری از تجمع رسوبات و آلودگی‌های احتمالی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ذخیره‌سازی و انتقال آب شرب با کیفیت مطلوب اجرا می‌شود.

وی گفت: مخازن مورد اشاره شامل ۶ واحد ذخیره آب با ظرفیت کلی ۲۰ هزار مترمکعب است که پنج مخزن دارای ظرفیت ۲ هزار مترمکعب و یک مخزن با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب هستند.

مهرداد مقدس افزود: این سازه‌ها به‌عنوان بخشی از تأسیسات مهم و راهبردی فشارشکن‌های مسیر، نقش مؤثری در مدیریت و تنظیم جریان آب، کنترل شرایط هیدرولیکی خط انتقال و پایداری عملکرد شبکه ایفا می‌کنند.