با توجه به ورود سامانه بارشی سرد به کشور، شرکت آب و فاضلاب استان همدان از مشترکان خواست اقدامات لازم برای پیشگیری از یخ زدگی کنتور‌های آب را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با فرا رسیدن فصل سرما و کاهش دما به زیر صفر درجه، احتمال یخ‌زدگی کنتور‌های آب و لوله‌های متصل به آن افزایش پیدا می‌کند و برای پیشگیری از یخ‌زدگی و آسیب به تجهیزات آبرسانی باید موارد زیر رعایت شود.

با استفاده از مواد عایق مناسب نظیر پشم‌شیشه، پارچه‌های ضخیم، یونولیت یا عایق‌های فومی، کنتور آب و لوله‌های بیرونی پوشانده شود و عایق‌بندی درست می‌تواند از ورود هوای سرد به کنتور و لوله‌ها جلوگیری کرده و مانع از یخ‌زدگی آنها شود.

اگر کنتور آب در محفظه‌ای نصب شده است، حتماً اطمینان حاصل شود که درب آن محکم بسته و از نفوذ هوای سرد به داخل محفظه جلوگیری شود.

در طول فصل سرما، به صورت دوره‌ای کنتور و لوله‌های آب بازدید و بررسی شود تا در صورت مشاهده هرگونه علائم یخ‌زدگی، به سرعت اقدام به رفع آن شود و در صورت امکان، از پوشش‌ها و گرم‌کن‌های حرارتی مخصوص برای کنتور‌های آب در محیط‌های بسیار سرد استفاده شود.

در صورت یخ زدگی کنتور، از ریختن آب جوش بر روی کنتور و تاسیسات و یا تماس مستقیم کنتور با آتش خودداری شود.

همچنین مشترکان در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر و یخ‌زدگی کنتور آب می‌توانند با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند و به این نکته توجه داشته باشند که در صورت یخ‌زدگی و آسیب به کنتور آب، هزینه تعمیر یا تعویض آن به عهده مشترک است.