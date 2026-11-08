مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، از افزایش ۴۰ درصدی پرواز‌های خارجی، توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی و بندری و جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۴۷۶ هزار مسافر در دوسال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت الله محمدی در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد دوساله شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با اشاره به نقش بنادر و فرودگاه به‌عنوان دو مسیر اصلی ورود و خروج مسافر و کالا به کیش، گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ارتقای کیفیت خدمات، از مهم‌ترین محور‌های فعالیت این شرکت در دو سال گذشته بوده است.

افزایش ۴۰ درصدی پرواز‌های خارجی کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، گفت: با مذاکره و همکاری شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی و فعالان حوزه گردشگری، پرواز‌های خارجی کیش پارسال در حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.

محمدی، افزود: برقراری پرواز‌ها به مقصد تاجیکستان، اربیل، مسقط و بغداد، از اقدامات انجام‌شده در زمینه پروازهای خارجی بود که پرواز‌های بغداد با استقبال مسافران همراه شد.

او از برنامه‌ریزی برای برقراری پرواز مستقیم نجف خبر داد و گفت: نخستین پرواز نجف به کیش با همکاری شرکت‌های داخلی برنامه‌ریزی شده و می‌تواند به توسعه ارتباطات گردشگری و اقتصادی جزیره کمک کند.

ارتقای زیرساخت‌های فرودگاه و تجهیزات ناوبری

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با اشاره به بهره‌برداری از چند طرح مهم فرودگاهی در آبان پارسال، گفت: توسعه باند پروازی، نصب و راه‌اندازی سامانه‌های کمک‌ناوبری و فرود دقیق، ارتقای سیستم روشنایی باند و تجهیزات ارتباطی برج مراقبت، از جمله اقدامات زیرساختی انجام‌شده در فرودگاه کیش است.

محمدی، افزود: تجهیزات با توجه به شرایط جوی، از جمله مه و گردوغبار محلی، امکان فرود ایمن‌تر هواپیما‌ها را در شرایط دید محدود فراهم می‌کند.

او افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از تجهیزات، ظرفیت عملیاتی و ایمنی فرودگاه ارتقا یافته و زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های هوانوردی و جذب سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، از نصب شبیه‌ساز آموزشی هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهریور امسال خبر داد و گفت: خلبانان می‌توانند بخشی از دوره‌های آموزشی خود را در کیش بگذرانند و این اقدام، زمینه شکل‌گیری ظرفیت آموزشی هوانوردی در جزیره را فراهم کرده است.

افزایش ظرفیت پارکینگ هواپیما و نصاب پرواز‌ها

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با اشاره به توسعه پارکینگ هواپیما در فرودگاه کیش گفت: ظرفیت پارک هواپیما از ۱۹ موقعیت به ۲۵ موقعیت افزایش یافت و مرحله نخست این طرح در شهریور امسال به بهره‌برداری رسید.

محمدی افزود: این توسعه علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش هواپیما، زمینه استفاده از زیرساخت‌های فرودگاهی برای فعالیت‌های تعمیر و نگهداری هواپیما و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مرتبط را فراهم می‌کند.

او با اشاره به ثبت نصاب ۱۵۲ پرواز در یک روز در نوروز پارسال، این آمار را نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرودگاه کیش برای توسعه تردد‌های هوایی دانست.

جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۴۷۶ هزار مسافر از مسیر‌های هوایی و دریایی

محمدی با ارائه آمار عملکرد بخش حمل‌ونقل هوایی و دریایی گفت: از آذر ۱۴۰۳ تا پایان مهر امسال، در مجموع بیش از ۵ میلیون و ۴۷۶ هزار مسافر از طریق مسیر‌های هوایی و دریایی وارد جزیره کیش شدند یا از آن خارج شدند.

او افزود: از این تعداد، حدود ۳ میلیون و ۹۸۸ هزار نفر از مسیر هوایی و یک میلیون و ۴۸۷ هزار نفر از مسیر دریایی جابه‌جا شدند و این خدمات با رعایت الزامات ایمنی ارائه شده است.

جابه‌جایی بیش از ۶۰ هزار مسافر در ۴۰ روز جنگ

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، گفت: با آغاز جنگ تحمیلی و توقف پروازها، کمیته بحران شرکت بلافاصله تشکیل شد و با هماهنگی بنادر کیش، چارک و لنگه، ظرفیت حمل‌ونقل دریایی برای جابه‌جایی مسافران افزایش یافت.

محمدی، افزود: در ۴۰ روز جنگ تحمیلی، بیش از ۶۰ هزار مسافر از مسیر‌های دریایی جابه‌جا شدند و حدود ۵۲ هزار نفر از کیش خارج و ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر وارد کیش شدند. بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو نیز در این مدت جابه‌جا شد.

او با اشاره به همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های محلی در طول جنگ چهل روزه گفت: شناور‌های خودروبر و مسافری، شناور‌های بخش خصوصی و ظرفیت لندکرافت‌های مستقر در بنادربرای تداوم خدمات به کار گرفته شدند و تلاش شد حتی در شرایط نامساعد جوی نیز امکان تردد دریایی تا حد امکان برقرار بماند.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با قدردانی از کارکنان بنادر و فرودگاه‌ها افزود: کارکنان در طول این مدت با حضور مستمر و بدون وقفه، مسئولیت ارائه خدمات و حفظ زیرساخت‌ها را بر عهده داشتند و همکاری بخش خصوصی و مجموعه‌های محلی نیز نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کرد.

محمدی از اقدامات پدافند غیرعامل برای حفاظت از نیروی انسانی و تجهیزات خبر داد و گفت: با اجرای تمهیدات ایمنی و تخلیه به‌موقع برخی بخش‌های حساس، از آسیب دیدن کارکنان جلوگیری شد.

توسعه بندر چارک و صدور مجوز مرز دریایی

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، گفت: مرحله نخست توسعه بندر چارک با اجرای عملیات لایروبی، ایجاد حوضچه جدید، احداث موج‌شکن و بهبود زیرساخت‌های ایمنی، بهداشتی و رفاهی به پایان رسیده است.

محمدی افزود: مجوز مرز دریایی بندر چارک نیز در ۱۵ مهر امسال به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه حضور دستگاه‌های مرتبط، جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های تجاری و جابه‌جایی مسافر از این بندر به مقاصد خارجی را فراهم کند.

او از اجرای طرح‌های زیرساختی در بندر کیش خبر داد و گفت: لایروبی اسکله ۳۵ هزار تنی، مرمت اسکله ۱۳، بهسازی تأسیسات و پیگیری اجرای خطوط انتقال آب و سوخت، از جمله طرح‌های در دست اجرا برای ارتقای ظرفیت عملیاتی بنادر است.

هوشمندسازی خدمات بندری و فرودگاهی

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، گفت: راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی و فروش خدمات بندری، مراجعه حضوری کیشوندان برای دریافت نوبت را کاهش داده و امکان دریافت خدمات را از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه فراهم کرده است.

محمدی افزود: راه‌اندازی سامانه جامع انبار‌ها برای مدیریت ورود و خروج کالا و شفاف‌سازی فرایند نگهداری و تحویل محموله‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه بنادر است.

شناسایی ۲۵ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۹.۴ همت

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، گفت: در دو حوزه بندر و فرودگاه، ۲۵ فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی و در دو مرحله فراخوان شده است و ارزش مجموع این فرصت‌ها حدود ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

محمدی افزود: از این رقم، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حوزه فرودگاه و ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به حوزه بنادر اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش افزود: شرایط خاص کشور و تحولات جنگ تحمیلی در یک سال گذشته، روند جذب سرمایه‌گذار را با تأخیر‌هایی مواجه کرده است، اما پیگیری‌ها برای فراهم کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران ادامه دارد.

توسعه ظرفیت‌های تجاری و گردشگری کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با اشاره به اهمیت واردات خودرو، اجرای طرح بار ملوانی و افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر از ۸۰ دلار به ۳ هزار دلار گفت: توسعه کیش به تقویت ارتباطات هوایی، دریایی، ورود مسافر و تأمین کالا وابسته است و تسهیل این فرایند‌ها می‌تواند در رونق بازار، حمایت از فعالان اقتصادی و بازگشت ظرفیت‌های گردشگری جزیره مؤثر باشد.

محمدی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان بخش‌های دولتی، خصوصی و فعالان اقتصادی اظهار امیدواری کرد با بهبود شرایط کشور و استمرار حمایت‌ها، زمینه توسعه فعالیت‌های بندری و فرودگاهی و رونق اقتصادی کیش بیش از گذشته فراهم شود.