

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار و ارقام ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی سراسر کشور، از صبح پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ تا بعد از ظهر یکشنبه ۱۷ آبان حجم بارش‌ها بطور متوسط ۲۰۰ میلیمتر بوده است.

بر اساس این گزارش ها، بارش‌های سه روز گذشته در مناطق غربی و جنوب غربی کشور، در برخی نقاط از مرز ۲۰۰ میلی متر نیز گذشت و کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با ثبت ۲۶۲ میلی متر بارندگی، در صدر پربارش‌ترین مناطق کشور قرار گرفت.

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، از پنجشنبه تا بعد از ظهر امروز یکشنبه، پس از کوهرنگ، شول آباد لرستان با ۲۲۷ میلی متر، سپیددشت لرستان با ۱۹۷ میلی متر و شیوند خوزستان با ۱۹۱ میلی متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را ثبت کردند.