

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرداسی با اشاره به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، هدف از این طرح را تکریم مودیان، برقراری عدالت مالیاتی، تسهیل در پرداخت مالیات شغلی و ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ عنوان کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد افزود: تمامی صاحبان مشاغل (اعم از انفرادی و مشارکتی) که مجموع فروش خالص و درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ حداکثر مبلغ ۷۲۰ میلیارد ریال (۷۲ میلیارد تومان) باشد، مشمول استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای تعیین مالیات مقطوع هستند. این عزیزان می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی `my.tax.gov.ir` و پذیرش مالیات مقطوع تعیین‌شده، از مزایای قانونی آن برخوردار شوند.

وی با اشاره به مزایای پذیرش مالیات مقطوع گفت: معافیت از تکالیف دفتری از جمله مواردی است که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد افزود: در تقسیط انعطاف پذیر نیز، با توجه به شرایط اقتصادی و منطقه استقرار مودیان، امکان پرداخت مالیات در ۴ تا ۸ قسط (و در صورت ثبت چک الکترونیکی، ۵ تا ۹ قسط) فراهم شده است.

بخشودگی حداکثری جرایم از دیگری مواردی بود که مرداسی به آن اشاره کرد و گفت: جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بر اساس طبقات فروش، مشمول ۹۲ تا ۱۰۰ درصد بخشودگی خواهند شد.

وی افزود: مودیانی که میزان فروش آنها بیش از ۷۲۰ میلیارد ریال است یا مالیات مقطوع پیش‌فرض را نمی‌پذیرند، مکلفند حداکثر تا ۳۰ آبان‌ماه جاری، نسبت به تأیید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض سازمان یا تسلیم اظهارنامه اقدام کنند.