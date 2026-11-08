بارش شدید باران موجب ریزش سنگ و آب‌گرفتگی در چند نقطه از محورهای آتشگاه، دروان، نوجان و خوارس کرج شد؛ عوامل راهداری مسیرها را پاکسازی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، بارش شدید باران در شهرستان کرج موجب ریزش سنگ در محور آتشگاه–دروان–نوجان و خوارس کرج و آب‌گرفتگی در بخش‌هایی از محور آتشگاه شد که با حضور عوامل راهداری، موانع از سطح جاده جمع‌آوری و مسیرها پاکسازی شد.

رضا رمضانی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کرج، با اعلام این خبر گفت: همزمان با وقوع بارندگی و گزارش ریزش سنگ در این محورها، نیروهای راهداری بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات جمع‌آوری سنگ‌های ریزشی و پاکسازی سطح جاده را انجام دادند.

وی افزود: بارش باران همچنین موجب تجمع آب در چند نقطه از محور آتشگاه شده بود که با اقدامات نیروهای راهداری، آب‌گرفتگی‌ها برطرف و شرایط تردد در مسیر به حالت عادی بازگشت.

رمضانی با اشاره به آمادگی نیروهای راهداری برای رسیدگی به حوادث احتمالی ناشی از بارندگی، از رانندگان خواست با توجه به احتمال ریزش سنگ، لغزندگی جاده و کاهش دید در محورهای کوهستانی، سرعت مطمئنه را رعایت کنند و با احتیاط بیشتری به مسیر خود ادامه دهند.

وی همچنین بر ضرورت توجه رانندگان به شرایط جوی و پرهیز از توقف در محدوده‌های مستعد ریزش سنگ تأکید کرد.