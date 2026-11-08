گلعلی بابایی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس گفت: مجموعه دوازده‌جلدی «جاده جنگ» حاصل تلاش و هنرمندی این نویسنده در تبدیل اسناد و مستندات تاریخی به روایتی داستانی و جذاب است.

گلعلی بابایی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: استاد منصور انوری آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت که هر یک می‌توانند به‌عنوان منابعی قابل اتکا در حوزه ادبیات تاریخی و متعهد مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به مجموعه دوازده‌جلدی «جاده جنگ» افزود: نگارش این مجموعه، کاری بزرگ و قابل توجه بود که توانست در دوره‌های مختلف جوایز ادبی، از جمله چهارمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد و جایزه داستان انقلاب، مورد قدردانی قرار گیرد. این مجموعه در دو بخش شش‌جلدی، با عناوین «جاده جنگ» و «گذرگاه»، رویداد‌های تاریخی حدود پنج دهه، از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۳۶۸ را در قالب داستان روایت می‌کند.

آقای گلعلی بابایی گفت: مرحوم انوری با خلق حدود صد شخصیت و پیوند دادن سرگذشت آنها با تحولات تاریخی، توانست روایتی گسترده از تاریخ معاصر ارائه دهد؛ روایتی که خواننده را با خود همراه می‌کند و اجازه نمی‌دهد درگیر تاریخ‌نگاری خشک و بی‌روح شود.

این نویسنده با اشاره به وجه تمایز آثار انوری گفت: او با بهره‌گیری از اسناد، به‌ویژه منابع آستان قدس رضوی، و همچنین خاطرات برخی افراد، اطلاعات تاریخی را تطبیق و راستی‌آزمایی می‌کرد و سپس آنها را در قالب داستان و رمان به مخاطب ارائه می‌داد. تبدیل مستندات تاریخی به اثری خلاقانه و ادبی، هنری بود که انوری در آن توانایی ویژه‌ای داشت.

وی درباره دیگر آثار این نویسنده گفت: «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد» با موضوع توسل یک مقام کمونیست ترکمنستان به امام رضا (ع)، از جمله آثار او در حوزه ادبیات مذهبی است. همچنین کتاب «بر فراز آشیانه عقاب» درباره شهید محمود کاوه، از دیگر آثار قابل اعتنای او در حوزه ادبیات دفاع مقدس به شمار می‌رود.

آقای بابایی با اشاره به توانایی انوری در گونه‌های مختلف ادبی افزود: او میان خاطره‌نگاری و مستندنویسی از یک سو و داستان‌نویسی از سوی دیگر تفاوت قائل بود و با تکیه بر خلاقیت داستانی، مستندات و خاطرات را به رمان تبدیل می‌کرد. به همین دلیل، آثارش تنها به جنگ و انقلاب محدود نماند و موضوعات تاریخی، مذهبی و عاشورایی را هم شامل می‌شد.

وی در پایان با اشاره به علاقه و پشتکار منصور انوری در نویسندگی گفت: مرحوم منصور انوری با وجود دشواری‌ها و ناملایمات، هیچ‌گاه قلم را کنار نگذاشت و تا آخرین روز‌های زندگی به نوشتن ادامه داد.

منصور انوری، نویسنده شاخص دفاع مقدس متولد سال ۱۳۳۴ بود.

وی با کتاب جاده‌های جنگ، که رمانی طولانی و دوازده جلدی است شناخته می‌شود.

اثری که در جایزه جلال آل احمد نیز برگزیده شد.

به گفته آقای گلعلی بابایی، منصور انوری نویسنده‌ای توانمند بود که رهبر شهید انقلاب بار‌ها از وی تمجید کرده بود.

آثار و نوشته‌های این نویسنده، میراثی ماندگار در ادبیات داستانی ایران است.

منصور انوری ۱۵ آبان پس از ابتلا به یک بیماری صعب‌العلاج در سن ۶۱ سالگی درگذشت.