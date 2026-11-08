به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از تضعیف و خروج تدریجی سامانه بارشی از استان خبر داد و گفت: آخرین نقشه‌های هواشناسی از تضعیف و خروج تدریجی سامانه بارشی از استان حکایت دارد و بر این اساس، امروز تا اواخر وقت، کاهش ابر و در برخی مناطق رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی افزود: احتمال بارش پراکنده برف در مناطق سردسیر و کوهستانی نیز وجود دارد و وزش باد در ساعات بعدازظهر امروز و فردا در برخی مناطق شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای است.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا در روز‌های آینده گفت: کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد از اواخر روز دوشنبه در استان پیش‌بینی می‌شود که در مناطق سردسیر می‌تواند به یخبندان منجر شود؛ از این رو هشدار سطح زرد هواشناسی در این زمینه صادر شده است.

امینی ادامه داد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و بیشینه دمای شهر اصفهان به ۱۹ و کمینه آن به هشت درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بویین میاندشت با دمای یک درجه زیر صفر سردترین و خوروبیابانک با ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در شبانه روز گذشته بود، گفت: در این مدت در هشت شهرستان استان وقوع طوفان گزارش شد که بیشترین سرعت باد با ۸۰ کیلومتر بر ساعت در پادنالی ثبت شده است.

رییس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان همچنین به میزان بارش‌های ثبت شده در استان اشاره کرد و گفت: بیشترین بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته با ۹۰ میلی‌متر از فریدونشهر گزارش شد و پس از آن اسلام‌آباد موگویی با ۸۴، خوانسار با ۸۰، داران با ۶۸، چادگان با ۵۹، گلپایگان با ۵۵، سمیرم با ۴۴ و شهر اصفهان با ۲۵ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.