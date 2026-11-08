فرمانده انتظامی رشت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش که با قدرت‌نمایی و استفاده از سلاح سرد موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی وقوع درگیری و اقدامات مخل نظم عمومی در محدوده بلوار خرمشهر، فردی با استفاده از قمه و عربده‌کشی برای شهروندان و خودرو‌های عبوری ایجاد مزاحمت کرده بود.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضائی، متهم را شناسایی و با تیراندازی هوایی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رشت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.