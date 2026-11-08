روند کاهش دما در خراسان رضوی، از فردا آغاز می شود و از ظهر سه شنبه تا صبح پنج شنبه کاهش محسوس دما رخ خواهد داد؛ به طوری که حداقل دمای شبانه در اکثر مناطق استان کمتر از ۵ درجه سانتیگراد و در مناطق سردسیر کمتر از صفر درجه پیش بینی می‌شود.

سرما و باران و برف در راه خراسان رضوی

سرما و باران و برف در راه خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، از امروز تا روز چهارشنبه به تناوب شاهد افزایش سرعت باد در سطح استان، در نواحی بادخیز وزش باد شدید موقتی توأم با گردوخاک، در برخی ساعات کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.

ضمن اینکه از بعدازظهر امروز و از نواحی غربی، آغاز رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود و بارش‌ها به تناوب تا روز‌های پایانی هفته ادامه دارد و انتظار می‌رود سه شنبه و پنج شنبه برحجم بارش‌ها در استان (به‌ویژه نیمه شمالی) افزوده شود به طوری که آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در این مناطق دور از انتظار نیست.

طی این مدت بارش بصورت باران و برف خواهد بود و تشکیل مه، کاهش دید افقی، لغزندگی و یخزدگی سطح جاده‌ها از دیگر پیامد‌های این سامانه می‌باشد.

در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه زاوه با دمای ۶ ردجه سلسیوس و سرخس با دمای ۳۳ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بوده‌اند.