مجید سالمی، بوکسور نوجوان آبادانی در وزن ۶۶ کیلوگرم، به اردوی آماده‌سازی لیگ نوجوانان بوکس استان خوزستان دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجید سالمی، بوکسور نوجوان آبادانی در وزن ۶۶ کیلوگرم، پس از ارائه مبارزاتی موفق و شکست حریفان خود، جواز حضور در اردوی آماده‌سازی لیگ نوجوانان بوکس استان خوزستان را کسب کرد.

این ورزشکار آبادانی با عملکرد مطلوب خود در رقابت‌ها، توانست نظر مسئولان فنی را جلب کند و در جمع دعوت‌شدگان به اردوی آماده‌سازی لیگ نوجوانان استان قرار بگیرد.

دعوت از مجید سالمی به این اردو، گامی ارزشمند در مسیر پیشرفت ورزشی این بوکسور جوان و افتخاری برای جامعه ورزش آبادان است.