به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آینه کاری سنتی نوعی تزئین در طراحی داخلی بقاع و امامزاده‌ها و اماکن مقدس زیارتی و حتی خانه‌های ایرانی است که توسط هنرمندان ایرانی در دوران صفویه ابداع شده و اکنون نیز توسط جوانان هنرمند حیات پر رونقی را سپری می‌کند.

وحید زمانی از آن جمله هنرمندان جوان است که بیش از ۲۰ سال است که دستی بر آتش هنر آینه کاری دار و با وجود خلق آثار بی بدیل خود را همچنان شاگردی در این زمینه می‌داند.

او با تلاش و پشتکار خود توانسته در بیش از ۱۰ پروژه مهم آینه کاری در امامزاده و اماکن متبرکه به خلق هنر بپردازند و در سال بیش از ۴۰ اثر هنری کوچک و بزرگ کاربردی بیافریند.

این هنرمند دارای اثر هنری ثبت شده ملی و کشوری است و ریشه هنر آینه کاری نظم، تقارن و هندسه می‌داند.

به گفته این هنرمند، نقوش آینه کار بر اساس طراحی از پیش انجام شده که اغلب نقوش اسلیمی، هندسی، خوشنویسی یا شاخ و برگ است و آینه باید با ظرافت و دقت به قطعات بزرگ و کوچک تبدیل و در سطوح داخلی سازه قرار گیرد به طوری که یک سطح درخشان و زیبا ایجاد می‌شود.

همه سخن در این نوع تزئین داخلی نور است که توسط آینه‌ها پیچ و تاب خورده و بازتاب‌های درخشان منعکس می‌کند.

هنری حیرت انگیز، آن گاه که انسان با حضور در فضای آینه کاری شده خود را در بطن جواهری می‌یابد که در آن همه چیز درخشان، لطیف و مطهر است.

زمانی می‌گوید امروزه آینه کاری بر دو نوع است سطوح دیوار و ابزار آلات کاربردی، چون آینه و تابلو که به فراخور کار هر کدام دشوار‌های خود را دارد.

او در طول فعالیت هنری شاگردان زیادی تربیت کرده که علاوه بر ایجا اشتغال با گروهی از آنان در پروژه‌های عظیم همکاری می‌کند.

وی حیات هنری را منوط به حمایت از هنرمندان می‌داند و بر ایجاد زیرساخت ها، چون حمایت برای ایجاد کارگاه و تسهیلات تاکید دارد.

اکنون بیش از ۹ هزار هنرمند در بیش از ۱۰۰ رشته هنری فعالیت دارند که آینه کاری یکی از این هنرهاست.