دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر ضرورت پرداخت بدهی‌های دولت به وزارت نیرو و اصلاح هزینه برق گفت: بدون تأمین منابع مالی و اصلاحات اقتصادی، توان پایداری صنعت برق کاهش می‌یابد و حل ناترازی این صنعت یک‌شبه امکان‌پذیر نیست.

مهدی مسائلی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به دشواری شرایط فعالیت صنعت برق افزود: صنعت برق صنعتی زیرساختی و کالایی اساسی است و برای حفظ پایداری آن، دولت باید بدهی‌های خود را به وزارت نیرو پرداخت کند و مشترکان نیز هزینه واقعی برق را بپردازند.

وی با اشاره به اضافه‌شدن مشکل تأمین سوخت به چالش‌های صنعت برق گفت: تغییر سوخت نیروگاه‌ها از گاز به مازوت، علاوه بر افزایش آلودگی هوا، هزینه و میزان تعمیرات نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد و تولید برق را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه نیروگاه‌های حرارتی حدود ۹۰ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند، افزود: انرژی خورشیدی راهبرد مناسبی برای توسعه تولید برق است، اما در روز‌های ابری و کم‌آفتاب نمی‌توان در همه شرایط به میزان تولید این نیروگاه‌ها اتکا کرد؛ بنابراین همچنان به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی نیاز است.

مسائلی درباره محدودیت استفاده از نیروگاه‌های زغال‌سنگی نیز گفت: تولید برق از زغال‌سنگ هزینه بالایی دارد و در شرایط فعلی باید هم‌زمان ناترازی مالی و مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌ها مدیریت شود.

وی تأکید کرد: ناترازی برق یک‌شبه حل نمی‌شود؛ زیرا این وضعیت حاصل حدود ۲۰ سال بی‌توجهی به صنعت برق است و بازگشت پایداری به این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌ها و انجام اصلاحات اقتصادی است.