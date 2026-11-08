مردم ایلام در دویست و پنجاه و دومین شب حضور خود در میدان‌ها، از جان‌برکفان نیروی هوافضای سپاه که نقش اصلی را در بازدارندگی و عقب‌نشینی دشمن ایفا کردند، قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه با اشاره به ایستادگی نیرو‌های مسلح در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نقش اصلی بازدارندگی و عقب‌نشینی دشمن، مرهون جان‌برکفان هوافضای سپاه بود که با پرتاب موشک‌های ایرانی و زدن پایگاه‌های دشمن، دست برتر ایران را نشان دادند.

حاضران هم‌زمان با آغاز هفته هوافضا، این ایام را فرصتی برای قدردانی از این عزیزان دانستند و به بیانات رهبر انقلاب اشاره کردند که آمادگی رزمی هوشمندانه را از الزامات بازدارندگی حداکثری دانسته و تأکید کرده بودند هر تهدیدی باید با پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.