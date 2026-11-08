کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از فردا دوشنبه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ بارش‌های رگباری پراکنده،رعد و برق و در مناطق مستعد و ارتفاعات رگبار تگرگ و برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:برای امشب تا صبح فردا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با فعالیت سامانه بارشی در همه ی مناطق استان رگبار باران،رعد و برق، مناطق مستعد احتمال رخداد تگرگ و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات رگبار برف پیش بینی می‌شود.

راضیه پیله وران افزود:همچنین برای فردا بارش های پراکنده و خفیف،گاهی رعد و برق و برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵ جوی آرام همراه با افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد خواهیم داشت.