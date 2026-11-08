فرمانده انتظامی صومعه‌سرا از شناسایی و دستگیری فردی به اتهام انتشار محتوای مجرمانه و مطالب علیه امنیت ملی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در پی پایش فضای مجازی، فردی که اقدام به انتشار مطالب مجرمانه کرده بود، شناسایی و دستگیری وی با هماهنگی مقام قضائی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: متهم ۴۰ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی تأکید کرد.