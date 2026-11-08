متخصصان و کارکنان نیروگاه شهیدسلیمی نکا با اجرای تعمیرات اساسی واحد ۲ بخار، برای افزایش آمادگی تولید برق در روزهای سرد سال تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تعمیرات اساسی واحد ۲ بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با تلاش شبانه‌روزی متخصصان و کارکنان این مجموعه در حال انجام است تا این واحد با آمادگی کامل به مدار تولید برق بازگردد.

همزمان با نزدیک شدن به فصل سرد سال و افزایش اهمیت پایداری شبکه برق، کارکنان نیروگاه با تکیه بر دانش فنی و تجربه خود، اجرای تعمیرات اساسی این واحد را برای ارتقای آمادگی تولید و بازگشت مطمئن آن به مدار در دستور کار دارند.

تعمیرات اساسی واحد‌های نیروگاهی با هدف حفظ آمادگی تجهیزات، افزایش قابلیت اطمینان و پیشگیری از اختلال در فرآیند تولید برق انجام می‌شود و در پایداری شبکه سراسری، به‌ویژه در دوره اوج مصرف زمستانی، نقش دارد.

متخصصان و کارکنان نیروگاه شهیدسلیمی نکا نیز با وجود دشواری‌های فنی و شرایط کاری سخت، به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش‌اند زمینه بازگشت واحد ۲ بخار به چرخه تولید برق را فراهم کنند.