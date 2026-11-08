به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای حسینی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیرجان گفت: طرحی که با هدف افزایش دوام روسازی، بهبود کیفیت سطح جاده و ارتقای ایمنی تردد در یکی از مسیر‌های پرتردد کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: طرح بازیافت سرد آسفالت که به‌صورت درجا و با استفاده از دستگاه سیار اجرا می‌شود، شامل انجام عملیات کندن، شخم زدن، تراشیدن و خرد کردن لایه بالایی آسفالت بدون آسیب به زیرسازی مسیر است؛ در این روش، مصالح برداشت‌شده پس از فراوری و اختلاط با مواد قیری، دوباره در سطح مسیر پخش و متراکم می‌شود.

آقای حائری مقدم رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان هم گفت: در این عملیات بکارگیری روش بازیافت سرد آسفالت امکان ترمیم و اصلاح خرابی‌های سطحی جاده را با استفاده از همان مصالح موجود روسازی فراهم می‌کند؛ این شیوه ضمن صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ منابع طبیعی، موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های بهسازی و نگهداری راه‌ها نیز می‌شود.

به گفته نظری پیمانکار طرح مجموع طول پروژه‌های در حال اجرا در محور سیرجان به بندرعباس به طول ۳۲ کیلومتر است.