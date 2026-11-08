رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری زوجی با سوابق کیفری که با پلاک سرقتی از مغازه‌های شهر‌های ساحلی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال سرقت می‌کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ سامع خورشاد گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌ها در شهر‌های ساحلی، بررسی ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی دوربین‌های مداربسته نشان داد سرنشینان یک خودروی پراید با پلاک سرقتی، اموال مغازه‌ها را سرقت و سریعاً متواری شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: کارآگاهان در بررسی مسیر تردد متوجه شدند سارقین در مکانی خلوت، پلاک اصلی خودرو را جا گذاشته و آن را تعویض کرده‌اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و استعلامات پلیسی، مشخصات این زن و مرد سارق به دست آمد.

سرهنگ خورشاد در پایان گفت: هویت متهمان که اهل پایتخت و دارای سوابق کیفری بودند، محرز و در عملیاتی ضربتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.