به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مصطفی خانزادی گفت: بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، فعالان اقتصادی و بازرگانان می‌توانند کالاهای اساسی را با ماخذ پیشنهادی نیم درصد و با رویه مصرف در منطقه، بدون نیاز به ثبت آماری وارد کنند.

وی افزود: این تصمیم با هدف تسهیل تأمین کالاهای ضروری، پاسخ‌گویی به نیازهای منطقه، کمک به تعدیل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان به تصویب رسیده است.

خانزادی با اشاره به اقلام مشمول این مصوبه گفت: برنج، گوشت، روغن، انواع حبوبات، جو و ذرت از جمله کالاهایی هستند که واردات آنها با این شرایط امکان‌پذیر است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: اجرای این مصوبه می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در تأمین کالاهای اساسی و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به اقلام ضروری را فراهم کند.

وی درباره مبانی قانونی این تصمیم نیز گفت: این مصوبه بر اساس مواد ۵، ۶ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ماده ۲ قانون صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۱۷ اساسنامه منطقه آزاد اروند و سایر مقررات مرتبط با واردات کالاهای اساسی به تصویب رسیده است.