برنامه‌های «تهران ۲۰» با بررسی حمایت از کارگران، «ترنم شبانه» باهدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و موسیقایی مناطق مختلف کشور، مسابقات فوتبال تیم‌های منچستریونایتد با استون ویلا و فیورنتینا با یوونتوس، از شبکه تهران، رادیو صبا و شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از کارگران و کارگاه‌ها در دوره جنگ و پساجنگ و همچنین نقش مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

در این برنامه «محسن ریاضی»، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران، به بررسی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از کارگران و کارگاه‌ها در دوره جنگ و پساجنگ خواهد پرداخت.

همچنین «فاطمه سخایی»، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، به بررسی نقش مشاغل خانگی به عنوان کلید ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی می‌پردازد.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» کاری از گروه تهران و شهروندی است که روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در راستای هم‌افزایی میان شبکه‌های رادیویی و مراکز استانی و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و موسیقایی مناطق مختلف کشور، برنامه «ترنم شبانه» با محوریت شعر و موسیقی، تولید صدای مرکز خراسان شمالی، سه شب در هفته از رادیو صبا پخش می شود.

این برنامه با محوریت شعر و موسیقی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان خراسان شمالی و آشنایی مخاطبان رادیو صبا با رنگارنگی نغمه‌ها و جلوه‌های موسیقایی این منطقه فراهم می‌کند.

«ترنم شبانه» با بهره‌گیری از پیوند شعر و موسیقی، فضایی دلنشین و شنیدنی برای مخاطبان ایجاد می‌کند و در کنار ایجاد لحظاتی آرامش‌بخش در ساعات پایانی شب، بخشی از گنجینه موسیقی و فرهنگ بومی خراسان شمالی را به شنوندگان معرفی می‌کند.

پخش این برنامه از رادیو صبا را می‌توان جلوه‌ای از همکاری و هم‌افزایی میان شبکه‌های سراسری و مراکز استانی دانست، تعاملی که زمینه تبادل تولیدات رادیویی، معرفی استعداد‌های هنری مناطق مختلف کشور و بهره‌مندی مخاطبان از تنوع فرهنگی و موسیقایی ایران را فراهم می‌آورد.

این همکاری همچنین فرصتی برای دیده و شنیده شدن ظرفیت‌های تولیدی مراکز استانی در گستره‌ای وسیع‌تر و تقویت پیوند میان فرهنگ‌های بومی و رسانه ملی است.

برنامه «ترنم شبانه» روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه، ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود.

شیکه ورزش در ادامه پوشش دیدار‌های هفته دهم لیگ برتر انگلیس، امشب از ساعت ۲۰ مصاف منچستریونایتد و استون ویلا را با گزارشگری میثم محمدزاده زنده پخش می دهد.

منچستریونایتد پس از ۷ بازی بدون پیروزی در لیگ برتر انگلیس، در لبه پرتگاه منطقه سقوط قرار گرفته و برای اعاده حیثیت نیازمند معجزه در این بازی است، در سوی دیگر، استون ویلای آماده و سرحال با اتکا به درخشش ستارگانش، برای اثبات برتری خود به میدان می‌رود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های فوتبال هفته یازدهم سری آ ایتالیا، امشب از ساعت ۲۳:۱۵، نبرد حساس دو تیم فیورنتینا و یوونتوس را با گزارشگری میثم مختاری و به صورت زنده پخش می‌کند.

یوونتوس با تکیه بر ساختار دفاعی مستحکم خود نتایج قابل قبولی کسب کرده است و در این بازی برای طلسم‌شکنی به میدان می‌رود، در سمت مقابل، فیورنتینا اگرچه در مرجله هجومی مهارنشدنی است، اما با ضعف مفرط دفاعی و ناکامی در کسب پیروزی خانگی، نیازمند ۳ امتیاز این مسابقه حیثیتی است.