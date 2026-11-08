بیانیه پایانی سیزدهمین اجلاس سالانه مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی, ما اساتید بسیجی، در بیعت با ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اعلام می‌داریم که مسیر انقلاب، مسیر خون و مسیر مقاومت را با صلابت، ایثار و بی‌باکی ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه پایانی سیزدهمین اجلاس سالانه مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت نقش دانشگاه مبعوث در ساخت ایران قوی آمده است.

با قلب‌هایی داغدار از غروبِ خورشید اقتدار و ولایت انقلاب اسلامی، که پس از سال‌ها هدایتگری و رهبریِ حکیمانه و عالِمانه، به دست خون آلود شقی‌ترین انسان‌های حیوان صفت، به شهادت رسید و جهان را در سوگ عظیم، به لرزه درآورد، ما امروز در مشهد مقدس، در جوار آرامگاه قدسی ایشان و در جوار آستان مقدس صاحب این سرزمین، امام رئوف، علی ابن موسی الرضا (ع) گرد هم آمدیم.

ما اساتید بسیجی، در حالی در این اجلاس شرکت کردیم که داغ شهادتِ مربی، فرمانده و پیشوای خود را بر سینه داریم و در عین حال، با اراده‌ای پولادین و قلبی سرشار از ایمان، در بیعت با ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اعلام می‌داریم که مسیر انقلاب، مسیر خون و مسیر مقاومت را با صلابت، ایثار و بی‌باکی ادامه خواهیم داد.

در پایان این نشست، و با اتکا به همفکری و هم سخنیِ بیش از سیصد استاد بسیجی، مواضع خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم:

۱. میراث شهادت و رسالت دانشگاه مبعوث

شهادت رهبری، نه یک پایان، بلکه تجلی اوج رسالت «دانشگاه مبعوث» است. ما با الهام از ثمربخشیِ خون‌های پاک، از جمله خون شهدای مظلومی، چون کودکان دانش آموز بی‌گناه «مدرسه شجره طیبه در میناب» که قربانی خوی اهریمنیِ استکبار شدند، عهد می‌بندیم که دانشگاه را به سنگر دفاع از ارزش‌های خونین شهدا تبدیل کنیم. ساخت «ایران قوی» اکنون بیش از هر زمان دیگری، به معنای استمرار جهاد علمی در مسیر رهبری جدید و پاسداشت خون‌های ریخته شده در راه حق است.

۲. بیعت با رهبر و استمرار مسیر ولایت

ما مسئولین کانون‌های بسیج اساتید، با اعلام وفاداری مطلق و بی‌پایان خود به رهبری جمهوری اسلامی ایران، حضرت سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اعلام می‌کنیم که دانشگاه آزاد اسلامی در دوران جدید ولایت، با تمام توان در خدمت نظام، پیوند میان علم و ایمان و تحقق وعده‌های الهی خواهد بود. ما بر این باوریم که رهبری ایشان، تداوم همان خط سیر قدسی و راهبردی است که ایران را به سوی اقتدار و استقلال سوق داده است.

۳. اقتصاد مقاومتی و اقتدار دانش‌بنیان در عصر خون و شهادت

در پاسخ به توطئه‌های دشمن که با هدف تضعیف نظام، خون‌های بی‌گناهی را ریخته‌اند، بر ضرورت تحقق «اقتصاد مقاومتی» از طریق دانش‌بنیان‌سازی تأکید می‌کنیم. ساخت ایران قوی، مستلزم آن است که دانشگاه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، تولیدات ملی را به سلاحی در برابر تحریم‌ها و تهاجمات دشمن تبدیل کنند تا هرگونه تلاش برای تضعیف اقتصاد ملی با دیوار بلند دانش و فناوری مقابله شود.

۴. جهاد تبیین و پاسخ به جنایات استکبار

ما در این اجلاس، جنایات وحشیانه دشمنان را که حتی حرمت کودکان و مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را شکستند، محکوم کرده و اعلام می‌کنیم که کانون‌های بسیج اساتید، پیشروان «جهاد تبیین» خواهند بود. ما وظیفه داریم با تبیین حقیقت شهادت‌ها و افشای چهره واقعی استکبار، ملت را در برابر جنگ ترکیبی و روانی مصون نگاه داشته و روحیه ایستادگی را در نسل جوان دانشگاه تقویت کنیم.

۵. کانون اساتید؛ مایه تسلی و بازوی اجرایی انقلاب

ما با ادای احترام به تمام فرماندهان، مسئولان و مردم عادی که در راه ایران و اسلام جان فدا کردند، متعهد می‌شویم که دانشگاه را از یک نهاد صرفاً آموزشی، به یک نهاد مبارز و اجرایی تبدیل کنیم که در دوران جدید ولایت، نقش خود را در ساخت ایران قوی، با تکیه بر دانش، اخلاق و ایمان ایفا نماید.

خداوند ما را در مسیر این جهاد، همگام با رهبری و بر مدار خون شهدا قرار دهد، انشالله.

والسلام علی من اتبع الهدی

مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی